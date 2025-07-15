Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Вторник, 15 июля 2025, 21:17
Кабинет министров 15 июля назначил нового языкового омбудсмена - доктора филологических наук фольклористку Елену Ивановскую.
Источник: представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук
Дословно: "Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка".
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Детали: Во время конкурса на должность среди претендентов оказались чиновник правительства Павел Полянский и фольклористка Елена Ивановская.
Активисты раскритиковали их кандидатуры из-за того, что они якобы не соответствуют требованиям закона, ведь не имеют опыта правозащитной деятельности или защиты государственного языка.
Напомним:
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- 2 июля Кабинет министров уволил Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка из-за окончания пятилетнего срока его каденции.
- Кремень возглавил институт Уполномоченного по защите государственного языка в 2020 году. Он стал вторым языковым омбудсменом после Татьяны Монаховой, которая ушла с должности через полгода после избрания.
- Ряд художников, ученых и спортсменов выступали с публичным заявлением, в котором призвали назначить Тараса Кремня на должность повторно. За это также выступали языковые активисты.