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Кабмин назначил нового языкового омбудсмена

Алена МазуренкоВторник, 15 июля 2025, 21:17
Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Елена Ивановская, фото: ОКО - International Ethnographic Film Festival

Кабинет министров 15 июля назначил нового языкового омбудсмена - доктора филологических наук фольклористку Елену Ивановскую.

Источник: представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук

Дословно: "Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка".

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Детали: Во время конкурса на должность среди претендентов оказались чиновник правительства Павел Полянский и фольклористка Елена Ивановская.

Активисты раскритиковали их кандидатуры из-за того, что они якобы не соответствуют требованиям закона, ведь не имеют опыта правозащитной деятельности или защиты государственного языка.

Напомним:

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  • 2 июля Кабинет министров уволил Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка из-за окончания пятилетнего срока его каденции.
  • Кремень возглавил институт Уполномоченного по защите государственного языка в 2020 году. Он стал вторым языковым омбудсменом после Татьяны Монаховой, которая ушла с должности через полгода после избрания.
  • Ряд художников, ученых и спортсменов выступали с публичным заявлением, в котором призвали назначить Тараса Кремня на должность повторно. За это также выступали языковые активисты.

языкомбудсменКабинет министров
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