Кабмин назначил нового языкового омбудсмена

Кабинет министров 15 июля назначил нового языкового омбудсмена - доктора филологических наук фольклористку Елену Ивановскую.

Источник: представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук

Дословно: "Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка".

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Детали: Во время конкурса на должность среди претендентов оказались чиновник правительства Павел Полянский и фольклористка Елена Ивановская.

Активисты раскритиковали их кандидатуры из-за того, что они якобы не соответствуют требованиям закона, ведь не имеют опыта правозащитной деятельности или защиты государственного языка.

Напомним:

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