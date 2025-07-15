Уряд призначив нового мовного омбудсмена
Вівторок, 15 липня 2025, 21:17
Кабінет міністрів 15 липня призначив нового мовного омбудсмена – докторку філологічних наук фольклористку Олену Івановську.
Джерело: представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук
Дослівно: "Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови".
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Деталі: Під час конкурсу на посаду серед претендентів опинилися посадовець уряду Павло Полянський та фольклористки Олена Івановська.
Активісти розкритикували їхні кандидатури через те, що вони нібито не відповідають вимогам закону, адже не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови.
Нагадаємо:
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- 2 липня Кабінет міністрів звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови через закінчення п’ятирічного терміну його каденції.
- Кремінь очолив інституцію Уповноваженого із захисту державної мови у 2020 році. Він став другим мовним омбудсменом після Тетяни Монахової, яка пішла з посади через пів року від обрання.
- Низка митців, науковців і спортсменів виступали з публічною заявою, в якій закликали призначити Тараса Кременя на посаду повторно. За це також виступали мовні активісти.