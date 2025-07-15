Уряд призначив нового мовного омбудсмена

Кабінет міністрів 15 липня призначив нового мовного омбудсмена – докторку філологічних наук фольклористку Олену Івановську.

Джерело: представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови".

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Деталі: Під час конкурсу на посаду серед претендентів опинилися посадовець уряду Павло Полянський та фольклористки Олена Івановська.

Активісти розкритикували їхні кандидатури через те, що вони нібито не відповідають вимогам закону, адже не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови.

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