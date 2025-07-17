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В МИД раскритиковали санкции Венгрии против украинских офицеров

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 17 июля 2025, 21:43
В МИД раскритиковали санкции Венгрии против украинских офицеров
фото: УП

Глава МИД Андрей Сибига выразил возмущение из-за решения Будапешта запретить въезд трем офицерам ВСУ из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК на Закарпатье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в Х

Детали: По словам главы МИД Украины, решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам "является необоснованным и абсурдным",

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"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ", – добавил Сибига.

В четверг стало известно, что Венгрия запретила въезд начальнику управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковнику Виталию Ткаченко), командующему войск Оперативного командования "Запад" (бригадному генералу Владимиру Шведюку) и директору Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковнику Роману Юзвенко).

Такой шаг Будапешт связал со смертью своего гражданина в Закарпатье якобы из-за действий сотрудников ТЦК.

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Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

МИДВенгрия
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