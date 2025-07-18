На фронте 180 боев, половина из которых произошло на Покровском и Лиманском направлениях

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 180 боевых столкновений, на Покровском направлении защитники остановили 61 штурм врага, Лиманское направление россияне атаковали 30 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых авиабомб, а также совершил 356 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголово.

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На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Васильевка, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Щербиновки, Александро-Калиново, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки и Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирнограда, Владимировки и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.