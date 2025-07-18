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Каллас раскрыла детали нового 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 18 июля 2025, 10:03
Каллас раскрыла детали нового 18-го пакета санкций ЕС против РФ
Кая Каллас. Фото с Facebook

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Источник: главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, "Европейская правда"

Детали: Каллас назвала согласованный 18-й пакет одним из самых мощных из всех, примененных против РФ.

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"Мы еще больше обрезаем бюджет Кремля на финансирование войны, включив в списки еще 105 судов "теневого флота" и тех, кто им способствует, и ограничивая доступ российских банков к финансированию. "Северный поток" будет под запретом. Это также более низкий ценовой потолок на нефть", – рассказала Кая Каллас.

По ее словам, санкционный пакет обеспечит дополнительное давление на российский ВПК, китайские банки, которые помогают РФ обходить санкции, и дополнительные препятствия для импорта в Россию компонентов, используемых в военных БПЛА.

"Мы впервые наказали санкциями морского регистратора и крупнейший нефтеперерабатывающий объект компании "Роснефть" в Индии. Кроме того, наши санкции бьют по тем, кто занимается навязыванием идеологии украинским детям", – добавила главный дипломат ЕС.

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Каллас добавила, что ЕС настроен дальше усиливать давление на Россию, чтобы прекращение агрессии "стало для Москвы единственным возможным выходом".

Напомним, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Вечером 17 июля обе страны сообщили Совету ЕС, что готовы отказаться от блокировки.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.

санкцииЕСРосcия
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