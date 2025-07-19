Массированная атака вражеских дронов на Одессу: в городе горит многоэтажка
В результате вражеской атаки беспилотниками на Одессу в городе повреждены многоквартирные жилые дома, горела многоэтажка.
Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, "Думская", другие местные СМИ и паблики, начальник Одесской ОВА Олег Кипер
Детали: О первом взрыве стало известно в 00:21.
Впоследствии появились сообщения о серии взрывов в Одессе.
Также мониторинговые каналы сообщили о новой волне вражеских дронов на Одессу и область.
О взрывах в Одессе сообщали до 00:50.
В 00:53 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.
Обновлено: Кипер сообщил, что в результате массированной атаки вражеских дронов на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры.
В частности, многоквартирных жилых домов.
Прямая речь Кипера в 1:01: "Все уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется".
Детали: Позже Труханов сообщил, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники – более 20 БПЛА заходили на город с разных сторон.
По его словам, в результате атаки в Одессе горит жилой многоэтажный дом, спасатели вытаскивают людей из огненной ловушки.