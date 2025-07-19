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Массированная атака вражеских дронов на Одессу: в городе горит многоэтажка

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 00:28
Массированная атака вражеских дронов на Одессу: в городе горит многоэтажка
фото: Думская

В результате вражеской атаки беспилотниками на Одессу в городе повреждены многоквартирные жилые дома, горела многоэтажка.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, "Думская", другие местные СМИ и паблики, начальник Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: О первом взрыве стало известно в 00:21.

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Впоследствии появились сообщения о серии взрывов в Одессе.

Также мониторинговые каналы сообщили о новой волне вражеских дронов на Одессу и область.

О взрывах в Одессе сообщали до 00:50.

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В 00:53 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено: Кипер сообщил, что в результате массированной атаки вражеских дронов на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В частности, многоквартирных жилых домов.

Прямая речь Кипера в 1:01: "Все уполномоченные службы приступили к ликвидации последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется".

Детали: Позже Труханов сообщил, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники – более 20 БПЛА заходили на город с разных сторон.

По его словам, в результате атаки в Одессе горит жилой многоэтажный дом, спасатели вытаскивают людей из огненной ловушки.

Одессавзрывбеспилотникироссийско-украинская война
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