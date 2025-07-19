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Оккупанты атаковали 379 беспилотниками и ракетами, удалось сбить 208 – ВС

Роман ПетренкоСуббота, 19 июля 2025, 11:01
Оккупанты атаковали 379 беспилотниками и ракетами, удалось сбить 208 – ВС
фото: генштаб

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 19 июля противник атаковал 379 средствами воздушного нападения, из них удалось сбить 208, еще 136 названы локационно потерянными.

Источник: Воздушные силы

Детали: В частности, РФ атаковала 344 беспилотниками, 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 8 крылатыми ракетами Искандер-К, 15 крылатыми ракетами Х-101.

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По данным ВС, противовоздушной обороной сбито 208 средств: 185 ударных БПЛА типа Shahed, 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 7 крылатых ракет Искандер-К и 9 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых – в 7 локациях.

Воздушные силы ВСУПВО
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