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Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе

Ольга ГлущенкоСреда, 2 июля 2025, 02:16
Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе
Трамп, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль принял условия для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth

Детали: Трамп также выразил надежду, что ХАМАС тоже примит это соглашение.

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Прямая речь Трампа: "Мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу Газы.

Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне.

Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, передадут это окончательное предложение.

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Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится – ОНА ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ".

Предыстория:

  • 19 мая стало известно, что израильская армия объявила о начале широкомасштабного наступления в Газе, с целью захвата "оперативного контроля" над участками опустошенной палестинской территории. Сообщалось, что ЦАХАЛ проводит операцию "Колесницы Гедеона" и действует по всему Сектору Газы. Это произошло на фоне безуспешных непрямых переговоров в Катаре о прекращении огня.
  • Через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявил, что "Израиль разрешит ввоз базового количества продуктов питания для населения, чтобы не допустить развития голодного кризиса в Секторе Газы".
  • После этого ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газы, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

ТрампИзраильСектор ГазаХАМАС
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