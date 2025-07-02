Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль принял условия для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth
Детали: Трамп также выразил надежду, что ХАМАС тоже примит это соглашение.
Прямая речь Трампа: "Мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу Газы.
Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне.
Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, передадут это окончательное предложение.
Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится – ОНА ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ".
Предыстория:
- 19 мая стало известно, что израильская армия объявила о начале широкомасштабного наступления в Газе, с целью захвата "оперативного контроля" над участками опустошенной палестинской территории. Сообщалось, что ЦАХАЛ проводит операцию "Колесницы Гедеона" и действует по всему Сектору Газы. Это произошло на фоне безуспешных непрямых переговоров в Катаре о прекращении огня.
- Через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявил, что "Израиль разрешит ввоз базового количества продуктов питания для населения, чтобы не допустить развития голодного кризиса в Секторе Газы".
- После этого ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газы, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.