Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль принял условия для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth

Детали: Трамп также выразил надежду, что ХАМАС тоже примит это соглашение.

Реклама:

Прямая речь Трампа: "Мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу Газы.

Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне.

Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, передадут это окончательное предложение.

РЕКЛАМА:

Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится – ОНА ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ".

Предыстория: