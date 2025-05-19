Израиль начал новые "широкомасштабные" наземные операции в Газе

Израильская армия объявила о начале широкомасштабного наступления в Газе, с целью захвата "оперативного контроля" над участками опустошенной палестинской территории – это произошло на фоне безуспешных непрямых переговоров в Катаре о прекращении огня.

Источник: The Guardian, ЦАХАЛ в Telegram

Дословно Армия обороны Израиля: "ЦАХАЛ проводит операцию "Колесницы Гедеона" и действует по всему сектору Газы".

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Дословно газета: "Израильские военные заявили, что их силы "ликвидировали десятки террористов, уничтожили объекты террористической инфраструктуры ... и в настоящее время разворачиваются на ключевых позициях". Спасатели и медицинские источники сообщили, что в результате волны израильских ударов, нанесенных ночью и днем в воскресенье по районам на севере, в центре и на юге Газы, погибли 130 человек, в том числе много женщин и детей".

Детали: Через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявил, что "Израиль разрешит ввоз базового количества продуктов питания для населения, чтобы не допустить развития голодного кризиса в секторе Газа".

Ранее в воскресенье Нетаньяху дал понять, что Израиль готов заключить соглашение с ХАМАС, которое предусматривает "прекращение боевых действий", хотя израильский премьер выдвинул условия, которые неоднократно отвергались исламистской организацией.

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В частности, речь шла об освобождении всех заложников, изгнании ХАМАС и разоружении сектора Газы.

Для справки: Во время нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года погибло около 1 200 человек, преимущественно гражданских. Также ХАМАС захватил около 250 заложников. Сейчас исламистская группировка удерживает еще 58 человек, большинство которых считаются погибшими.

Сообщалось, что непрямые переговоры в Катаре сосредоточены на обеспечении двухмесячного перемирия, во время которого ХАМАС должен освободить около половины из около 20 живых заложников, которых он до сих пор удерживает. В ответ Израиль должен освободить сотни палестинцев из тюрем и прекратить полную блокаду Газы, которую он держит с начала марта. А США должны предложить сильные гарантии, чтобы обеспечить проведение переговоров об окончательном прекращении войны.

Однако источники с обеих сторон сообщили, что к концу дня в воскресенье не было достигнуто никакого прогресса.

ХАМАС, который на прошлой неделе освободил американо-израильского заложника в качестве жеста доброй воли перед четырехдневным визитом Дональда Трампа на Ближний Восток, всегда настаивал на соглашении, которое окончательно положит конец войне и приведет к выводу израильских войск. Он также отказывался разоружиться или согласиться на изгнание своих лидеров.