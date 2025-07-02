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Буданов: Днепру угрожают российские ракеты и дроны, угрозы приближения оккупантов нет

Александр ШумилинСреда, 2 июля 2025, 11:56
Буданов: Днепру угрожают российские ракеты и дроны, угрозы приближения оккупантов нет
Фото: УП

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что для города Днепр существует только угроза российских ракетно-дроновых атак, а боевые действия происходят только по контурам Днепропетровской области.

Источник: Буданов во время общения с журналистами в среду, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для города Днепра, кроме тех ракетно-дроновых ударов, которые видны, никакой другой угрозы не существует. Для Днепропетровщины – ну понятно, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, идут боевые действия, причем идут уже довольно давно. Ничего нового там нет".

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Детали: Он также назвал заявления об отдельном летнем наступлении российских оккупантов "медийным клише" и призвал "не создавать мифы о каких-то вещах, которых не существует".

"Это кампания, она не прекращалась. Вы видели какую-то паузу? Я лично не видел", — сказал Буданов, отвечая на вопрос о летнем наступлении врага.

Предыстория:

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  • Разведывательные данные стран-членов Североатлантического альянса позволяют считать, что Россия не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.
  • В то же время россияне неоднократно заявляли, что вторглись в Днепропетровскую область. Однако украинский Генштаб это опровергал.

БудановДнепр
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