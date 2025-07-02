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Минобороны обратилось к США относительно остановки военной помощи для Украины

Станислав ПогориловСреда, 2 июля 2025, 13:52
Минобороны обратилось к США относительно остановки военной помощи для Украины
фото: Getty Images

В Министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов и пригласили телефонный разговор с коллегами США

Источник: сообщение Минобороны

Дословно: "Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставки определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных

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Детали: В оборонном ведомстве сообщили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходят из фактических данных и проверяют детали по каждому элементу в поставках.

"Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей", - отметили в МОУ.

О результатах контактов с американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

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В МОУ также отметили, что для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты и выразили благодарность Соединенным Штатам за поддержку.

Предыстория:

  • Перед этим РоІітісо и NBC News со ссылкой на источники сообщили, что Пентагон приостановил поставки некоторых противовоздушных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы, из-за опасений, что запасы оружия США слишком сократились.
  • Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля для разговора о военной помощи Америки.
  • В июне украинская сторона передала министру финансов США Скотту Бессенту список необходимого оружия, которое Украина готова купить у США.
  • Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.
  • А 25 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге Трамп заявил, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

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