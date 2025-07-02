Минобороны обратилось к США относительно остановки военной помощи для Украины

В Министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов и пригласили телефонный разговор с коллегами США

Источник: сообщение Минобороны

Дословно: "Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставки определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных

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Детали: В оборонном ведомстве сообщили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходят из фактических данных и проверяют детали по каждому элементу в поставках.

"Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей", - отметили в МОУ.

О результатах контактов с американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

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В МОУ также отметили, что для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты и выразили благодарность Соединенным Штатам за поддержку.

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