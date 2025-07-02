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За Чернышова внесли 120 миллионов залога

Валентина РоманенкоСреда, 2 июля 2025, 16:04
За Чернышова внесли 120 миллионов залога
Чернышов. фото Правительственного портала

За вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог 120 миллионов гривен.

Источник: спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Залог внесен в полном объеме, определенном в постановлении следственного судьи".

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Что предшествовало: ВАКС назначил Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.

Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.

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Чернышев АлексейАнтикоррупционный суд
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