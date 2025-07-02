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Генсек НАТО отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Киеву

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 2 июля 2025, 17:14
Генсек НАТО отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Киеву
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться прежде всего о собственных интересах, но одновременно призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

Источник: Рютте в эфире Fox News, "Европейская правда"

Детали: Генсек отметил, что "полностью понимает" стремление США гарантировать первоочередное воплощение их интересов в сфере безопасности.

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"Но когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, если речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны", – добавил он.

Рютте напомнил, что на полях саммита НАТО на прошлой неделе президенты Украины и США провели встречу и "имели очень хорошее обсуждение, в частности относительно систем ПВО".

"Да, я понимаю, что США должны заботиться о своих запасах оружия. В то же время мы должны допускать определенную гибкость", – считает генсек НАТО.

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Он отдельно подчеркнул, что европейские государства тем временем также наращивают оборонные расходы и помощь Украине, "но мы не можем обойтись без практической поддержки США."

"Это также и в интересах США – чтобы Украина не проиграла эту войну... А безопасная Европа также означает и безопасность для США. Это все полностью взаимосвязанные вещи", – подытожил Рютте.

Предыстория:

  • 1 июля в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • Украина заявила, что не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

НАТОСШАпомощь Украиневойна
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