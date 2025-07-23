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Еврокомиссия крайне обеспокоена скандальным законом о НАБУ и САП и ждет объяснений Киева

"Европейская правда"Среда, 23 июля 2025, 17:39
Еврокомиссия крайне обеспокоена скандальным законом о НАБУ и САП и ждет объяснений Киева
Фото: Getty Images

В Европейской комиссии очень обеспокоены принятием закона, который делает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) зависимыми от генпрокурора, и на высшем уровне попросили Киев дать объяснения.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье, комментарий которого есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: Пресс-секретарь отметил, что ЕК крайне обеспокоена принятием проекта, который значительно ослабляет полномочия украинских антикоррупционных институтов.

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"Обе институции, НАБУ и САП, широко считаются краеугольными камнями верховенства права в Украине. Они играют ключевую роль в повестке дня реформ Украины и должны быть независимыми, чтобы бороться с коррупцией и сохранять общественное доверие", – подчеркнул Мерсье.

Он отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этих событий контактировала с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив свои серьезные опасения и попросив от Киева объяснений.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией – это основные принципы ЕС. От Украины как страны-кандидата ожидают полного соблюдения этих стандартов. Компромиссы здесь невозможны", – подчеркнул спикер.

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Накануне, до принятия Радой и подписи закона Зеленским, Мерсье говорил об обеспокоенности Еврокомиссии последними событиями вокруг НАБУ и САП и отметил, что на тот момент в ЕС не собирались поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за таких действий украинской власти.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос после принятия проекта отреагировала достаточно жестким заявлением и после общения с профильным вице-премьером Тарасом Качкой и премьером Юлией Свириденко повторила, что обеспокоена этими событиями.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

Читайте также подробную статью на эту тему: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.

НАБУкоррупция
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