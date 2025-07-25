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На фронте произошло более 170 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцПятница, 25 июля 2025, 08:50
На фронте произошло более 170 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб
Иллюстрация: Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 174 боевых столкновения, 57 из них на Покровском направлении, еще 25 боев было на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 25 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиаударов, применив при этом 15 управляемых авиабомб, и совершил 283 обстрела, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Чернещина, Среднее.

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультино и Катериновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Луч, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка – в направлении Темировки и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб
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