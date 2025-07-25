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Послы ЕС одобрили урезанный на 1,5 млрд евро из-за нехватки реформ 4-й транш Ukraine Facility

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоПятница, 25 июля 2025, 18:36
Послы ЕС одобрили урезанный на 1,5 млрд евро из-за нехватки реформ 4-й транш Ukraine Facility
коллаж с сайта bank.co.ua

Комитет постоянных представителей Coreper одобрил предоставление Украине 4-го транша финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility в сумме 3,05 млрд евро, который поступит в Украину до конца лета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС на условиях анонимности

Детали: 4-й транш Ukraine Facility почти на 1,5 млрд евро меньше, чем планировалось, потому что Киев не провел обещанные ЕС реформы.

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"Подтверждаю, что Coreper на этой неделе одобрил предоставление Украине 4-го транша в рамках Ukraine Facility", - заявил собеседник "ЕП".

По его словам, теперь Еврокомиссия "выполняет необходимую техническую работу, чтобы Украина получила 3,05 млрд евро уже до конца лета".

"Решение о предоставлении Украине средств было принято послами ЕС без дискуссии", - добавил другой дипломат.

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Предыстория:

На тему реформ в Украине читайте материал: Кухня евроинтеграции. Рассказываем о неочевидных проблемах в переговорах о вступлении в ЕС, а также – 529 необходимых изменений. Почему дорожная карта по верховенству права приближает Украину к ЕС.

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