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Посол в Германии: Берлин становится более открытым к членству Украины в НАТО

Уляна Кричковская, Сергей СидоренкоПонедельник, 28 июля 2025, 13:17
Посол в Германии: Берлин становится более открытым к членству Украины в НАТО
Посол Алексей Макеев. Фото Гайке Лахманн (Heike Lachmann), предоставлено посольством Украины в Германии

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал об изменениях в политике Берлина после прихода к власти канцлера Фридриха Мерца и о росте поддержки евроатлантического курса Украины.

Источник: Макеев в интервью "Европейской правде"

Детали: Макеев рассказал о сдвигах в немецкой политике в отношении НАТО после избрания канцлером Мерца.

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По его словам, если раньше о перспективе членства Украины в Альянсе говорила только бывшая глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, то сейчас это – позиция всей коалиции.

"Впервые на совете Украина-НАТО от немцев прозвучал тезис о членстве Украины в НАТО. Их заявления уже идут немного дальше, чем формулировки Альянса", – подчеркнул он.

По его словам, Украина уже сотрудничает с Минобороны Германии и оборонной промышленностью для обмена опытом ВСУ.

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"Наша цель здесь – еще большая интеграция с ними. И уже сейчас есть атмосфера, которая позволяет говорить о гораздо более глубоких процессах, чем раньше", – подчеркнул посол.

Относительно личной позиции Мерца по членству Украины в НАТО, Макеев выразил уверенность: "Нет оснований в этом сомневаться".

Он также подчеркнул поддержку Украины со стороны ключевых фигур немецкого правительства – министра обороны Бориса Писториуса, министра финансов Ларса Клингбайля, министра иностранных дел Йоханна Вадефуля.

На вопрос, будет ли Германия готова прекратить тормозить вступление Украины в НАТО, Макеев ответил дипломатично.

"Появились и другие тормоза в мире. Но как посол Украины в Германии, отвечу коротко: я над этим буду работать", – добавил он.

В мае министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, возглавивший немецкое внешнеполитическое ведомство после Бербок, заявил, что считает путь Украины в НАТО "необратимым".

В то же время недавно писали, что Мерц выразил сомнение, что Украина сможет стать членом Европейского Союза до завершения следующего семилетнего бюджетного цикла.

Подробнее читайте в интервью с послом: "Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить"

ГерманияНАТО
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