Россияне намеренно бьют по ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию - Сухопутные войска
Четверг, 3 июля 2025, 14:04
Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что российские захватчики целенаправленно атакуют ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизацию, но этот процесс невозможно остановить.
Источник: Виталий Саранцев в эфире телемарафона
Детали: По его словам, утренний удар по Полтавскому ТЦК и СП также был целенаправленный. Но, отметил спикер, оккупантам не удастся сорвать мобилизацию, потому что процесс этот невозможно остановить.
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"Мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей для того, чтобы дать достойный отпор врагу", - сказал Саранцев.
Что предшествовало:
- В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар, погибли 2 человека, еще 11 - ранены.
- Отмечалось, что среди пострадавших двое военных ТЦК и СП и двое работниц ВСУ.