Россияне намеренно бьют по ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию - Сухопутные войска

Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что российские захватчики целенаправленно атакуют ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизацию, но этот процесс невозможно остановить.

Источник: Виталий Саранцев в эфире телемарафона

Детали: По его словам, утренний удар по Полтавскому ТЦК и СП также был целенаправленный. Но, отметил спикер, оккупантам не удастся сорвать мобилизацию, потому что процесс этот невозможно остановить.

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"Мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей для того, чтобы дать достойный отпор врагу", - сказал Саранцев.

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