60-летняя женщина получила ранения из-за российского обстрела Гуляйполя
Среда, 30 июля 2025, 21:40
Россияне атаковали Гуляйполе в Запорожской области 30 июля. В результате этого пострадала женщина.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне сбросили авиабомбы на прифронтовой город. В результате ударов разрушены и повреждены дома.
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Пострадавшая оказалась под завалами собственного дома. Полицейские передали женщину медикам. Сейчас она получает всю необходимую помощь".