Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

60-летняя женщина получила ранения из-за российского обстрела Гуляйполя

Татьяна ОлейникСреда, 30 июля 2025, 21:40
60-летняя женщина получила ранения из-за российского обстрела Гуляйполя
Фото - getty images

Россияне атаковали Гуляйполе в Запорожской области 30 июля. В результате этого пострадала женщина.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне сбросили авиабомбы на прифронтовой город. В результате ударов разрушены и повреждены дома.

Реклама:

Пострадавшая оказалась под завалами собственного дома. Полицейские передали женщину медикам. Сейчас она получает всю необходимую помощь".

Запорожская областьроссийско-украинская войнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 159 столкновений – Генштаб
В ДТП в Словении погибли 4 украинки – местная полиция
В нескольких городах Украины люди снова вышли на протест из-за закона о НАБУ и САП
В "спецоперации" по НАБУ и САП участвовали Ермак, Кравченко и его друг-юрист – УП
Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" от санкций: Трамп меняет правила игры
Трамп анонсировал 25% пошлину для Индии, упомянув ее закупки энергоносителей и оружия у РФ
Все новости...
Запорожская область
Всех осужденных эвакуировали из колонии на Запорожье, которую россияне атаковали КАБами
Необоснованные активы на почти 13 млн нашли у экс-чиновника ГСЧС, которого судят за хищение горючего
Россияне атаковали исправительную колонию в Запорожье: 17 погибших, 42 раненых
Последние новости
23:14
Камала Харрис отказалась от планов баллотироваться в губернаторы Калифорнии
23:09
Республиканцы в США предлагают создать фонд для поставок оружия Украине за счет европейцев
23:04
обновляетсяРФ атакует беспилотниками Украину: В Киеве прогремели взрывы
22:56
Нацбанк анализирует деятельность 6 финкомпаний: подозревает в нарушениях
22:41
Во все тяжкие. Как Трамп воюет с американскими вузами и повлияет ли это на Украину
22:35
С начала суток на фронте произошло 159 столкновений – Генштаб
22:15
В австралийском зоопарке щенок и осиротевший детеныш гепарда стали "братом и сестрой"
22:14
Правительство Германии одобрило бюджет на 2026 год с 8,5 млрд евро для Украины
22:04
В ДТП в Словении погибли 4 украинки – местная полиция
21:55
Всех осужденных эвакуировали из колонии на Запорожье, которую россияне атаковали КАБами
Все новости...
Реклама:
Реклама: