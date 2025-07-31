Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, из них 49 на Покровском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцЧетверг, 31 июля 2025, 08:51
На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, из них 49 на Покровском направлении – Генштаб
фото: Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 193 боевых столкновения с армией РФ. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении – 49, а также на Северо-Слобожанском и Курском – 32.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боестолкновения.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 317 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка, Диброва - в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь.

На Северском направлении украинские воины успешно остановили 13 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового и в направлении Бондарного, Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлиное, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

генпрокурорроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Следи за словами": Трамп раскритиковал риторику Медведева
фотоЧисло погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок
В ДТП в Словении погибли 4 украинки – местная полиция
В нескольких городах Украины люди снова вышли на протест из-за закона о НАБУ и САП
В "спецоперации" по НАБУ и САП участвовали Ермак, Кравченко и его друг-юрист – УП
Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" от санкций: Трамп меняет правила игры
Все новости...
генпрокурор
"И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?
УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
В Украине возбудили дело против режиссера пропагандистского фильма «Россияне на войне»
Последние новости
10:14
Может ли изменение образа жизни в старшем возрасте снизить риск болезни Альцгеймера? Исследование
10:04
На Киевщине враг повредил магазины и склады
10:02
В Британии запрещенная пропалестинская организация добилась права обжаловать решение
09:57
фотоОккупанты нанесли удар ФАБами по Запорожскому району: 2 раненых
09:55
ИнтервьюВиталий Маркив: Мы разбудили настоящего зверя, но наш долг – держаться
09:41
Россия атаковала 317 дронами и ракетами, в Киеве есть прямые попадания 5 "Искандеров-К"
09:39
Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину навредит торговым переговорам
09:33
фотоСибига после ночной атаки: Трамп был очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение
09:21
В Киеве вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру: может задерживаться городская электричка
09:09
видеоВ России заявили об атаке дронов на завод и транспортно-энергетическую сферу
Все новости...
Реклама:
Реклама: