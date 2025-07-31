На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, из них 49 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 193 боевых столкновения с армией РФ. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении – 49, а также на Северо-Слобожанском и Курском – 32.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боестолкновения.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 32 атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 317 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

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На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка, Диброва - в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь.

На Северском направлении украинские воины успешно остановили 13 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового и в направлении Бондарного, Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлиное, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.