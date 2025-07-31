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После восстановления независимости НАБУ и САП Евросоюз не планирует замораживать фонды для Украины

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинЧетверг, 31 июля 2025, 15:29
После восстановления независимости НАБУ и САП Евросоюз не планирует замораживать фонды для Украины
Фото: Getty Images

Европейский Союз не планирует замораживать финансирование для Украины после утверждения законопроекта №13533, который восстанавливает ключевые меры предосторожности относительно независимости антикоррупционных органов в Украине.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды"

Детали: ЕС не планирует прекращать финансирование Украины после восстановления независимости НАБУ и САП.

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"В отношении последних событий мы четко обозначили нашу позицию. Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС", – заявил Мерсье, отвечая на вопрос "ЕвроПравды".

Он добавил, что "на данный момент самое важное – это то, чтобы антикоррупционные органы Украины оставались независимыми, а также чтобы Украина внедряла необходимые реформы для обеспечения верховенства права".

Как сообщала "Европейская правда", 31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

Об этих событиях читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".

ЕСНАБУкоррупция
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