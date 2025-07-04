Ночная атака: в двух районах Киева частично перекрыли движение

На нескольких улицах в Соломенском и Святошинском районах столицы перекрыли движение из-за российской атаки ночью 4 июля.

Источник: КГГА и Патрульная полиция Telegram

Дословно власти: "В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном частично перекрыто".

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Детали: Из-за этого движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано. А троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.

"Киевпастранс" просит пассажиров учитывать временные изменения при планировании своих маршрутов движения.

Дополнено: Позже в Патрульной полиции добавили, на проспекте Отрадном движение перекрыли от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост Волынской, а на улице Жмеринской от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской.

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Также в столице перекрыли движение на улицах:

Фастовской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);

Смелянской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);

Пост Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);

Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспект Леся Курбаса).

проспекте Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги);

проспекте Леся Курбаса (от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города).

Предыстория: