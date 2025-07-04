Ночная атака: в двух районах Киева частично перекрыли движение
На нескольких улицах в Соломенском и Святошинском районах столицы перекрыли движение из-за российской атаки ночью 4 июля.
Источник: КГГА и Патрульная полиция Telegram
Дословно власти: "В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном частично перекрыто".
Детали: Из-за этого движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано. А троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.
"Киевпастранс" просит пассажиров учитывать временные изменения при планировании своих маршрутов движения.
Дополнено: Позже в Патрульной полиции добавили, на проспекте Отрадном движение перекрыли от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост Волынской, а на улице Жмеринской от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской.
Также в столице перекрыли движение на улицах:
- Фастовской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);
- Смелянской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);
- Пост Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
- Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспект Леся Курбаса).
- проспекте Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги);
- проспекте Леся Курбаса (от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города).
Предыстория:
- С вечера 3 июля и всю ночь 4 июля российская армия осуществляла массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Зафиксировано возгорания и повреждения жилых домов в шести районах города. Предварительно известно о 19 пострадавших.
- В результате ночной атаки России на Киев повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов.