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Воздушные силы обезвредили 478 целей из 550 дронов и ракет, которыми атаковала Россия

Ирина БалачукПятница, 4 июля 2025, 08:17
Воздушные силы обезвредили 478 целей из 550 дронов и ракет, которыми атаковала Россия
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

С 18:00 3 июля российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Захватчики запустили по Украине 539 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (из них более 330 – "Шахеды"), 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 4 крылатые ракеты Искандер-К.

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Основным направлением удара был Киев.

Дословно ВС: "Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БПЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях".

Воздушным силам удалось сбить 2 крылатые ракеты Искандер-К и 268 дронов. Еще 208 беспилотников были локационно потеряны/подавлены РЭБ.

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Предыстория: 

ракетный ударбеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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