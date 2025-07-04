Трамп после разговора с Путиным признал, что тот не собирается останавливаться

Президент США Дональд Трамп в очередном комментарии СМИ относительно разговора с правителем России Владимиром Путиным сказал, что глава РФ не собирается прекращать войну.

Источник: Трамп в комментарии журналистам

Детали: Трамп несколько раз повторил, что "очень разочарован" разговором с Путиным и снова сказал, как и много раз до этого, что "если бы он был президентом, этой войны не произошло бы".

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Прямая речь: "Я очень разочарован разговором. Я не думаю, что он собирается остановиться. И это плохо. Это все Байден, это его война".

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