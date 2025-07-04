Трамп после разговора с Путиным признал, что тот не собирается останавливаться
Пятница, 4 июля 2025, 11:08
Президент США Дональд Трамп в очередном комментарии СМИ относительно разговора с правителем России Владимиром Путиным сказал, что глава РФ не собирается прекращать войну.
Источник: Трамп в комментарии журналистам
Детали: Трамп несколько раз повторил, что "очень разочарован" разговором с Путиным и снова сказал, как и много раз до этого, что "если бы он был президентом, этой войны не произошло бы".
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Прямая речь: "Я очень разочарован разговором. Я не думаю, что он собирается остановиться. И это плохо. Это все Байден, это его война".
Предыстория:
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- Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля у него состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
- Впоследствии Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным, который должен был состояться в 10:00 по времени США (17:00 по Киеву).
- После разговора президент США сказал, что ему не удалось достичь никакого прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.