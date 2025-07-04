Атака на Киев: все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены
Пятница, 4 июля 2025, 21:01
В Киеве после массированной атаки РФ с 3 на 4 июля все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены, их возобновят в субботу утром.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно: "По состоянию на 20.00 все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены".
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Детали: Чрезвычайники сообщили, что сейчас на одной из локаций приостановили аварийно-спасательные работы по разбору завалов. Вывезено 1280 тонн мусора и строительных конструкций.
Что предшествовало:
- С вечера 3 на 4 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по столице. В результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Один человек погиб.
- По данным Воздушых сил, с 18.00 3 июля российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.