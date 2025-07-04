Атака на Киев: все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены

В Киеве после массированной атаки РФ с 3 на 4 июля все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены, их возобновят в субботу утром.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно: "По состоянию на 20.00 все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены".

Реклама:

Детали: Чрезвычайники сообщили, что сейчас на одной из локаций приостановили аварийно-спасательные работы по разбору завалов. Вывезено 1280 тонн мусора и строительных конструкций.

Что предшествовало: