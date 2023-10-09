Авиация Израиля этой ночью "наносила массированные удары по сектору Газа": уничтожают дома всех боевиков

Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС", военные бомбят не только дома командиров, а дома всех боевиков.

Источник: The Times of Israel, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин в Telegram

Детали: Среди целей, пораженных в ночь на 9 октября, были:

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несколько командных пунктов;

здание, где проживают боевики ХАМАС;

командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС;

"имущество, используемое ХАМАСом", расположенное в мечети в Джабалии;

активы, которые террористическая группа использует для разведки.

В то же время Левин сообщил, что ликвидирован один из командиров боевиков Рифат Абу-Хилаль, он же "Абу аль-Абад".

По его информации, из сектора Газа с ужасом сообщают, что Израиль уничтожает не только дома командиров (как делал это раньше), но и дома всех боевиков, даже рядовых.

Предыстория:

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8 октября в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибли более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.

По словам высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы, представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.

Армия обороны Израиля сообщила, что подразделение ВМС Шайетет 13 задержало заместителя командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.

В ночь на 9 октября ХАМАС заявил, что нанес "серьезный ракетный удар 100 ракетами" по городу Ашкелон на юге Израиля.

Жители Газы говорят, что израильская армия больше не действует по предупредительному протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.