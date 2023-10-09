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Авиация Израиля этой ночью "наносила массированные удары по сектору Газа": уничтожают дома всех боевиков

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 05:37
Авиация Израиля этой ночью наносила массированные удары по сектору Газа: уничтожают дома всех боевиков
Сектор Газа, фото Telegram yigal_levin

Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС", военные бомбят не только дома командиров, а дома всех боевиков.

Источник: The Times of Israel, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин в Telegram

Детали: Среди целей, пораженных в ночь на 9 октября, были:

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  • несколько командных пунктов; 
  • здание, где проживают боевики ХАМАС; 
  • командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС; 
  • "имущество, используемое ХАМАСом", расположенное в мечети в Джабалии; 
  • активы, которые террористическая группа использует для разведки.

В то же время Левин сообщил, что ликвидирован один из командиров боевиков Рифат Абу-Хилаль, он же "Абу аль-Абад". 

По его информации, из сектора Газа с ужасом сообщают, что Израиль уничтожает не только дома командиров (как делал это раньше), но и дома всех боевиков, даже рядовых. 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Жители Газы говорят, что израильская армия больше не действует по предупредительному протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.

Темы: ИзраильСектор Газа
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