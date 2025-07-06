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Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение из-за наводнения, которое унесло жизни более 60 человек

Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение из-за наводнения, которое унесло жизни более 60 человек
Getty Images

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для округа Керр в штате Техас из-за внезапных наводнений, в результате которых погиб как минимум 61 человек.

Источники: пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social, Reuters

Детали: Трамп заявил, что своим решением он поможет обеспечить спасателей необходимыми ресурсами для ликвидации последствий трагедии.

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Дословно: "Я только что подписал декларацию о чрезвычайной ситуации для округа Керр, штат Техас, чтобы немедленно обеспечить наших отважных спасателей необходимыми ресурсами. Эти семьи переживают невероятную трагедию - много жизней потеряно, многие люди всё ещё числятся пропавшими без вести".

Детали: Число жертв наводнения в Техасе в воскресенье выросло до 67 человек, среди погибших - 21 ребёнок.

Как пишет Reuters, некоторые эксперты ставят под сомнение, могли ли сокращения в ведомствах при администрации Трампа, в том числе в ведомстве, которое контролирует Национальную метеорологическую службу, привести к тому, что чиновники не смогли вовремя предсказать масштаб наводнения и выдать необходимые предупреждения.

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Бывший директор Национального управления океанических и атмосферных исследований Рик Спинрад отметил, что президент Дональд Трамп и его администрация сократили тысячи рабочих мест в этом управлении, из-за чего многие метеорологические офисы остались без достаточного количества сотрудников.

Предистория:

  • Ранее сообщалось, что за несколько часов в США в техасском районе Хилл-Кантри выпала месячная норма сильных дождей, что привело к гибели 27 человек и еще больше считаются пропавшими без вести.
  • Позже стало известно, что, по меньшей мере, 43 человека погибли после сильных наводнений в округе Керр американского штата Техас, 27 детей считаются пропавшими без вести.

СШАТрамп
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