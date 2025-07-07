Трамп об идее Маска создать третью партию в США: Полностью "слетел с катушек"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею американского миллиардера Илона Маска и заявил, что тот "слетел с катушек".

Источник: Трамп в своей соцсети Truth и перед СМИ в Нью-Джерси перед посадкой в президентский самолет в Вашингтон, цитирует "Укроинформ".

Прямая речь Трампа: "Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью "слетел с катушек" ("off the rails")".

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Детали: Также, по мнению Трампа, за последние пять недель Маск превратился в "железнодорожную катастрофу".

Прямая речь Трампа: "Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не достигали успеха в США – система, кажется, не предназначена для них.

Единственное, для чего третьи партии пригодны, – это создание полного и тотального хаоса...".

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"Думаю, что создавать третью партию – это бессмысленно".

"Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы потеряли свой путь, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавит путаницы".

"Он (Маск – ред.) может развлекаться с этим, но я считаю это бессмысленным".

Что предшествовало: 4 июля Маск запустил опрос на своей странице в X с вопросом, хотят ли американцы "независимости от двухпартийной системы и стоит ли создавать Американскую партию". 65,4 % ответили "да", 34,6 % – ответили "нет".

5 июля Маск заявил о создании новой политической силы в Соединённых Штатах под названием "Американская партия" (America Party).