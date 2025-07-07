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Россияне утром ударили по ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые

Ирина БалачукПонедельник, 7 июля 2025, 11:35
Россияне утром ударили по ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Последствия российского удара по Запорожью. Фото ЗОВА

В результате российских дроновых атак в Харькове есть попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, также вражеский БпЛА попал вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Дословно Сухопутные войска: "7 июля враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП".

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Детали: По предварительным данным, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть 1 раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП – 3 раненых.

"На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", – сообщили в Сухопутных войсках.

Предыстория:

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ХарьковЗапорожьебеспилотникиТЦК
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