Россияне утром ударили по ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
В результате российских дроновых атак в Харькове есть попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, также вражеский БпЛА попал вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.
Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook
Дословно Сухопутные войска: "7 июля враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП".
Детали: По предварительным данным, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть 1 раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП – 3 раненых.
"На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", – сообщили в Сухопутных войсках.
Предыстория:
- Утром 7 июля в Харькове прогремели взрывы, по предварительным данным, было 6 попаданий в жилых районах. Известно об 11 пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что под завалами может быть человек.
- Мэр города Игорь Терехов отметил, что есть подтвержденная информация о "прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание".
- Также утром 7 июля российская армия атаковала Запорожье беспилотниками, в результате чего 10 человек ранены и есть разрушения.
- 3 июля россияне попали дроном в здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Там возник пожар. В результате атаки 2 человека погибли и еще 11 получили ранения.
- Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что российские захватчики целенаправленно атакуют ТЦК и СП, чтобы сорвать мобилизацию.