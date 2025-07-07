Непригодные ракетные установки за 90 млн грн: экс-чиновнику МОУ Лиеву объявили подозрение

Военная контрразведка, следователи Службы безопасности Украины и Офис генерального прокурора разоблачили еще одну схему хищения средств, к которой, по данным следствия, причастны экс-чиновник Минобороны и бывшие руководители оборонного предприятия. Подозреваемый Александр Лиев заявил, что действовал в рамках закона и готов доказывать свою правоту.

Источник: генеральный прокурор Руслан Кравченко, ОГП в комментарии УП, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Кравченко: "Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по делу по факту поставки Министерству обороны Украины непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн. Собственно, на эту же сумму и нанесен ущерб государству".

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Дословно СБУ: "По результатам комплексных мероприятий в Киеве разоблачили организатора сделки – бывшего руководителя одного из департаментов Минобороны и двух его сообщников из компании-подрядчика".

Детали: По данным источника УП, речь идет об экс-руководителе департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александре Лиеве и двух экс-руководителях оборонного предприятия Денисе Харитонове и Александре Наконечном.

По данным следствия, находясь в должности в течение 2022-2023 годов, Лиев заключил государственный контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ.

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Согласно заключенному договору столичная оборонная компания должна была поставить военному ведомству ПТРК, которые должны были сразу направить на передовую.

Впрочем, вместо современного вооружения подрядчики поставили заказчикам непригодные к использованию по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства вывели в тень, говорят в СБУ.

Заключения независимой экспертизы, которую инициировала СБУ, подтвердили неисправное тактико-техническое состояние ПТРК, добавляют в спецслужбе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили экс-главе департамента Минобороны, бывшему руководителю компании-подрядчика, и его заместителю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Как уточнили "Украинской правде" в ОГП, Высший антикоррупционный суд уже применил к подозреваемым - бывшим руководителям оборонного предприятия, - меры пресечения в виде залога в размере 908,4 тыс грн и 575, 32 тыс грн.

В отношении экс-чиновника Минобороны – подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5,011 млн грн. Рассмотрение запланировано на 7 июля.

Обновлено: Сам Лиев обвинения отвергает. В комментарии "Украинской правде" он отметил, что возглавлял вышеуказанный департамент с августа 2022 года, в то же время контракт, о котором идет речь в деле, был заключен в марте 2022 года, а качество опставленного вооружения было засвидетельствовано соответствующей комиссией.

Прямая речь Лиева: "23 июня 2022 года была произведена полная оплата за эти ракетные установки. 18 августа, за несколько дней до моего назначения на должность руководителя, этот товар прибыл и был принят воинской частью в составе комиссии из 5 офицеров, специалистов по вооружению, которые осмотрели каждый из этих девайсов и написали акт, в котором отметили, что весь товар соответствует первой категории качества, соответствует условиям государственного контракта и пригоден к использованию.

В октябре, я (как руководитель департамента) подписал бухгалтерский акт приема-передачи. Это стандартный документ, подтверждающий завершение сделки. Подписал его на основании заключения комиссии оружейников о соответствии товара условиям контракта.

Я убежден, что следствие разберется. Готов к сотрудничеству. Имею четкое понимание, что действовал в рамках закона и готов доказывать свою правоту законным путем".

Предыстория: