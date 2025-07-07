Непригодные ракетные установки за 90 млн грн: экс-чиновнику МОУ Лиеву объявили подозрение
Военная контрразведка, следователи Службы безопасности Украины и Офис генерального прокурора разоблачили еще одну схему хищения средств, к которой, по данным следствия, причастны экс-чиновник Минобороны и бывшие руководители оборонного предприятия. Подозреваемый Александр Лиев заявил, что действовал в рамках закона и готов доказывать свою правоту.
Источник: генеральный прокурор Руслан Кравченко, ОГП в комментарии УП, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Прямая речь Кравченко: "Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по делу по факту поставки Министерству обороны Украины непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн. Собственно, на эту же сумму и нанесен ущерб государству".
Дословно СБУ: "По результатам комплексных мероприятий в Киеве разоблачили организатора сделки – бывшего руководителя одного из департаментов Минобороны и двух его сообщников из компании-подрядчика".
Детали: По данным источника УП, речь идет об экс-руководителе департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александре Лиеве и двух экс-руководителях оборонного предприятия Денисе Харитонове и Александре Наконечном.
По данным следствия, находясь в должности в течение 2022-2023 годов, Лиев заключил государственный контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ.
Согласно заключенному договору столичная оборонная компания должна была поставить военному ведомству ПТРК, которые должны были сразу направить на передовую.
Впрочем, вместо современного вооружения подрядчики поставили заказчикам непригодные к использованию по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства вывели в тень, говорят в СБУ.
Заключения независимой экспертизы, которую инициировала СБУ, подтвердили неисправное тактико-техническое состояние ПТРК, добавляют в спецслужбе.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили экс-главе департамента Минобороны, бывшему руководителю компании-подрядчика, и его заместителю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Как уточнили "Украинской правде" в ОГП, Высший антикоррупционный суд уже применил к подозреваемым - бывшим руководителям оборонного предприятия, - меры пресечения в виде залога в размере 908,4 тыс грн и 575, 32 тыс грн.
В отношении экс-чиновника Минобороны – подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5,011 млн грн. Рассмотрение запланировано на 7 июля.
Обновлено: Сам Лиев обвинения отвергает. В комментарии "Украинской правде" он отметил, что возглавлял вышеуказанный департамент с августа 2022 года, в то же время контракт, о котором идет речь в деле, был заключен в марте 2022 года, а качество опставленного вооружения было засвидетельствовано соответствующей комиссией.
Прямая речь Лиева: "23 июня 2022 года была произведена полная оплата за эти ракетные установки. 18 августа, за несколько дней до моего назначения на должность руководителя, этот товар прибыл и был принят воинской частью в составе комиссии из 5 офицеров, специалистов по вооружению, которые осмотрели каждый из этих девайсов и написали акт, в котором отметили, что весь товар соответствует первой категории качества, соответствует условиям государственного контракта и пригоден к использованию.
В октябре, я (как руководитель департамента) подписал бухгалтерский акт приема-передачи. Это стандартный документ, подтверждающий завершение сделки. Подписал его на основании заключения комиссии оружейников о соответствии товара условиям контракта.
Я убежден, что следствие разберется. Готов к сотрудничеству. Имею четкое понимание, что действовал в рамках закона и готов доказывать свою правоту законным путем".
Предыстория:
- Ранее Лиев фигурировал в деле хищения почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
- Лиев настаивал на невиновности и публично прошел полиграф.