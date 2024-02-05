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Лиев прошел полиграф, не ответил на вопрос об указаниях от руководства

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 февраля 2024, 22:02
Лиев прошел полиграф, не ответил на вопрос об указаниях от руководства
Фото: Влада Колодий/Суспільне

Экс управляющий департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев прошел полиграф, чтобы доказать невиновность. У него возникли затруднения с вопросом об указаниях от руководства.

Источник: корреспонденты "hromadske" и "Суспільне"

Детали: Исследование на полиграфе Александр Лиев организовал сам, предварительно уже проходил его 2 февраля.

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Всего было семь вопросов:

  • Получал ли Лиев неправомерную выгоду (средства, имущество, ценности, криптовалюту, услуги) по результатам контракта с ООО "Львовский Арсенал"?
  • Был ли знаком с руководителем ООО "Львовский Арсенал" Юрием Збитневым и представителем компании Sevotech Алексеем Хорошаевым на момент заключения контракта? Имел ли с ними сговор? Имел ли с ними контакты, кроме официальной переписки?
  • Знал ли Лиев заранее, что этот контракт не будет исполнен?
  • Настаивал ли Лиев на включенных в контракт положениях о штрафных санкциях в 200 млн грн в случае срыва контракта?
  • Получал ли Лиев указание от руководства по заключению контракта с "Львовским Арсеналом" от руководителей Министерства обороны?
  • Намеревался ли Лиев уехать за пределы Украины с целью укрывательства от следствия?
  • Готов ли Лиев содействовать следствию в установлении истины по этому делу?

Как утверждают журналисты hromadske, со ссылкой на результаты предтестового исследования 2 февраля Лиев дал ложный ответ на вопрос о том, получал ли он указание от руководства на заключение контракта с "Львовским Арсеналом" от руководителей Министерства Обороны.

2 февраля Александр Лиев ответил на этот вопрос "нет", и этот ответ, по мнению полиграфолога, был ложным.

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5 февраля, на этот вопрос Лиев ответил: "нет… и да, и нет, здесь…" Когда его попросили дать точный ответ на вопрос, он сказал: "нет, здесь надо объяснять".

Предыстория:

  • 30 января суд не избрал меру пресечения Лиеву, который фигурирует в деле о хищении почти 1,5 млрд грн.
  • 27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны (Лиеву и Тоомасу Нахкуру), менеджерам компании "Львовский арсенал" (Юрию Збитневу) и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
  • 26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.
  • Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.
  • Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.
  • Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.

Темы: Минобороны
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