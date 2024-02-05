Лиев прошел полиграф, не ответил на вопрос об указаниях от руководства

Экс управляющий департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев прошел полиграф, чтобы доказать невиновность. У него возникли затруднения с вопросом об указаниях от руководства.

Источник: корреспонденты "hromadske" и "Суспільне"

Детали: Исследование на полиграфе Александр Лиев организовал сам, предварительно уже проходил его 2 февраля.

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Всего было семь вопросов:

Получал ли Лиев неправомерную выгоду (средства, имущество, ценности, криптовалюту, услуги) по результатам контракта с ООО "Львовский Арсенал"?

Был ли знаком с руководителем ООО "Львовский Арсенал" Юрием Збитневым и представителем компании Sevotech Алексеем Хорошаевым на момент заключения контракта? Имел ли с ними сговор? Имел ли с ними контакты, кроме официальной переписки?

Знал ли Лиев заранее, что этот контракт не будет исполнен?

Настаивал ли Лиев на включенных в контракт положениях о штрафных санкциях в 200 млн грн в случае срыва контракта?

Получал ли Лиев указание от руководства по заключению контракта с "Львовским Арсеналом" от руководителей Министерства обороны?

Намеревался ли Лиев уехать за пределы Украины с целью укрывательства от следствия?

Готов ли Лиев содействовать следствию в установлении истины по этому делу?

Как утверждают журналисты hromadske, со ссылкой на результаты предтестового исследования 2 февраля Лиев дал ложный ответ на вопрос о том, получал ли он указание от руководства на заключение контракта с "Львовским Арсеналом" от руководителей Министерства Обороны.

2 февраля Александр Лиев ответил на этот вопрос "нет", и этот ответ, по мнению полиграфолога, был ложным.

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5 февраля, на этот вопрос Лиев ответил: "нет… и да, и нет, здесь…" Когда его попросили дать точный ответ на вопрос, он сказал: "нет, здесь надо объяснять".

Предыстория: