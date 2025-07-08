ЕС готовит самые строгие за три года санкции против России – Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский Союз по инициативе Франции и в координации с американскими сенаторами готовит новый пакет самых жестких санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Источник: Барро в комментарии французскому телеканалу TF1
Детали: Министр отметил, что после озвученного президентом США Дональдом Трампом предложения о 30-дневном прекращении огня, которое поддержала Украина, количество российских ударов по украинским городам возросло в пять раз.
Прямая речь: "Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года. Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать свою войну".
Детали: По словам Барро, в центре нового пакета не только энергетический сектор, в частности доходы от экспорта нефти, но и финансовые игроки в самой России и за ее пределами. Речь идет о юридических и физических лицах, которые помогают Кремлю обходить введенные санкции. Именно поэтому, по словам Барро, Путин сохраняет способность вести войну, несмотря на растущее международное давление.
"Путин больше не продвигается на фронте и сейчас ограничивается обстрелами жилых районов дронами и ракетами. Это приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это должно прекратиться", – подчеркнул Барро.
Предыстория:
- "Европейская правда" со ссылкой на двух дипломатов влиятельных государств ЕС сообщила, что 18-й пакет санкций ЕС против России был вновь вынесен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.
- Инициатор законопроекта с санкциями против России за торговлю нефтью, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп поддержал их принятие в Конгрессе.
- Сенатор Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
- Проект имеет поддержку и в Палате представителей, но после его инициирования весной не было предпринято никаких шагов по его принятию.
- Публично Трамп говорит, что введет новые санкции против России "при необходимости".