ЕС готовит самые строгие за три года санкции против России – Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский Союз по инициативе Франции и в координации с американскими сенаторами готовит новый пакет самых жестких санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: Барро в комментарии французскому телеканалу TF1

Детали: Министр отметил, что после озвученного президентом США Дональдом Трампом предложения о 30-дневном прекращении огня, которое поддержала Украина, количество российских ударов по украинским городам возросло в пять раз.

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Прямая речь: "Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года. Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать свою войну".

Детали: По словам Барро, в центре нового пакета не только энергетический сектор, в частности доходы от экспорта нефти, но и финансовые игроки в самой России и за ее пределами. Речь идет о юридических и физических лицах, которые помогают Кремлю обходить введенные санкции. Именно поэтому, по словам Барро, Путин сохраняет способность вести войну, несмотря на растущее международное давление.

"Путин больше не продвигается на фронте и сейчас ограничивается обстрелами жилых районов дронами и ракетами. Это приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это должно прекратиться", – подчеркнул Барро.

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