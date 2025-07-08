Сырский подчеркнул восстановление позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ

На заседании Ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский акцентировал на восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях России, для сковывания противника на границе с Украиной.

Источник: главнокомандующий ВСУ в Facebook

Прямая речь: "Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Подчеркнул восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет знать там покоя".

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Детали: Отмечается, что генерал доложил о ситуации на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях – это в частности Покровский, Лиманский, Новопавловский, Северо-Слобожанский.

Что предшествовало: На встрече с журналистами 21 июня, куда не пригласили представителей "Украинской правды", Сырский заявил, что ВСУ контролируют около 90 кв. км в Глушковском районе на российской Курщине.

Там же главнокомандующий ВСУ сообщил, что армия в будущем не будет оставаться "просто в глухой обороне", а будет сочетать оборону с наступательными действиями.