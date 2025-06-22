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Украина контролирует 90 квадратных километров на Курщине – Сырский

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 11:21
Украина контролирует 90 квадратных километров на Курщине – Сырский
сырский, фото: генштаб

ВСУ контролируют около 90 кв. км в Глушковском районе на российской Курщине.

Источник: Сырский на встрече с журналистами, куда не пригласили представителей "Украинской правды", "Укринформ"

Детали: "В апреле 2025 года российские части – а это, еще раз напоминаю, около 60 тысяч человек (в том числе две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) – получили задание переместиться на новые направления боевых действий и пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, и тем самым увеличить темп вражеского наступления.

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Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы...

Украинская армия контролирует около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника".

Детали: Сырский подчеркнул, что одна из бригад РФ, которая уже двигалась в Покровском направлении, была возвращена снова в Курском направлении – сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия в Глушковском районе.

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Что предшествовало:

  • Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.
  • Генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Курская область СырскийВооруженные силы
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