ВСУ контролируют около 90 кв. км в Глушковском районе на российской Курщине.

Источник: Сырский на встрече с журналистами, куда не пригласили представителей "Украинской правды", "Укринформ"

Детали: "В апреле 2025 года российские части – а это, еще раз напоминаю, около 60 тысяч человек (в том числе две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) – получили задание переместиться на новые направления боевых действий и пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, и тем самым увеличить темп вражеского наступления.

Реклама:

Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы...

Украинская армия контролирует около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника".

Детали: Сырский подчеркнул, что одна из бригад РФ, которая уже двигалась в Покровском направлении, была возвращена снова в Курском направлении – сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия в Глушковском районе.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: