СМИ: Трамп пообещал Украине десяток ракет для Patriot и давит на Мерца, чтобы тот продал батарею

Американский президент Дональд Трамп якобы распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей этого ЗРК Украине.

Источник: Axios со ссылкой на осведомленных собеседников, "Европейская правда"

Детали: Решение президента Трампа от 7 июля об отправке оборонительного оружия в Украину было принято после нескольких дней консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами относительно того, откуда именно будет происходить это оружие.

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В частности, по данным издания, президент США ищет альтернативные решения, в частности давит на Германию, чтобы та отправила свою батарею Patriot.

Недавно Трамп и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого, по словам собеседников, Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении ПВО, но подчеркнул, что США должны приостановить поставки оружия, чтобы пересмотреть собственные запасы.

В то же время, по их словам, он пообещал немедленно прислать 10 ракет-перехватчиков для Patriot - меньше, чем было запланировано в приостановленной поставке - и помочь найти другие средства поставки.

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Также, по словам немецкого чиновника, 7 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц позвонил Трампу, чтобы попросить его "отпустить" ракеты-перехватчики для Patriot, которые были приостановлены на пути в Украину.

По его словам, Мерц сообщил Трампу, что Германия готова купить у США батареи Patriot и отправить их в Украину.

Со своей стороны, утверждают собеседники, Трамп предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине. Они сообщили, что США и европейские союзники разделят расходы на приобретение.

Трамп и Мерц не пришли к согласию, но, по словам чиновников, обсуждения продолжаются. Немецкие чиновники утверждают, что Германия предоставила Украине очень большую долю своих ракет для Patriot – даже больше, чем США.

Предыстория:

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге американский президент Дональд Трамп сказал, что проверит, сможет ли предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, но подчеркнул, что США они тоже нужны. Трамп сказал это, отвечая на вопрос украинской журналистки, готовы ли США продать ЗРК Patriot. Президент США посочувствовал корреспондентке, муж которой воюет на фронте.

Издание The Guardian писало, что Соединенные Штаты имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков для Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона, после того как в последние месяцы были исчерпаны запасы на Ближнем Востоке, а потому решили приостановить поставки оборонительного оружия Украине.

Ранее некоторые СМИ писали, что глава Минобороны США Пит Хегсет единолично распорядился остановить передачу Украине некоторых типов вооружения, несмотря на результаты военного анализа, согласно которым эти поставки не будут представлять угрозы боеготовности США.

8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению Трампа США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие.

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