Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана
Руководитель французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернер заявил, что авиаудары Соединенных Штатов и Израиля существенно повредили ядерной программе Ирана, отбросив ее на много месяцев. В то же время разведка не располагает информацией о месте хранения запасов высокообогащенного урана.
Источник: Лернер в интервью телеканалу LCI, передает Reuters
Детали: По словам Лернера, удары нанесли серьезный ущерб всем этапам иранской ядерной программы – от обогащения урана до производства активной зоны и средств доставки, что фактически отбросило программу на много месяцев.
"Наша оценка на сегодняшний день заключается в том, что каждый из этих этапов подвергся очень серьезному воздействию, очень серьезному ущербу, и что ядерная программа, какой мы ее знали, была чрезвычайно задержана, вероятно, на много месяцев", – сообщил Лернер.
Несмотря на это, он признал, что данные разведки указывают на наличие скрытых запасов высокообогащенного урана. Однако пока неизвестно, где именно хранятся эти запасы.
"Сегодня у нас есть свидетельства (о том, где он находится), но мы не можем сказать с уверенностью, пока МАГАТЭ не возобновит свою работу. Это очень важно. У нас не будет возможности отследить его (запасы)", – подчеркнул Лернер.
Лернер добавил, что существует вероятность продолжения Ираном своей ядерной программы, хотя и с меньшими мощностями.
Предыстория:
- После ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
- 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.
- В то же время заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что Иран заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые были атакованы США.