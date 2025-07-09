Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана

Руководитель французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернер заявил, что авиаудары Соединенных Штатов и Израиля существенно повредили ядерной программе Ирана, отбросив ее на много месяцев. В то же время разведка не располагает информацией о месте хранения запасов высокообогащенного урана.

Источник: Лернер в интервью телеканалу LCI, передает Reuters

Детали: По словам Лернера, удары нанесли серьезный ущерб всем этапам иранской ядерной программы – от обогащения урана до производства активной зоны и средств доставки, что фактически отбросило программу на много месяцев.

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"Наша оценка на сегодняшний день заключается в том, что каждый из этих этапов подвергся очень серьезному воздействию, очень серьезному ущербу, и что ядерная программа, какой мы ее знали, была чрезвычайно задержана, вероятно, на много месяцев", – сообщил Лернер.

Несмотря на это, он признал, что данные разведки указывают на наличие скрытых запасов высокообогащенного урана. Однако пока неизвестно, где именно хранятся эти запасы.

"Сегодня у нас есть свидетельства (о том, где он находится), но мы не можем сказать с уверенностью, пока МАГАТЭ не возобновит свою работу. Это очень важно. У нас не будет возможности отследить его (запасы)", – подчеркнул Лернер.

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Лернер добавил, что существует вероятность продолжения Ираном своей ядерной программы, хотя и с меньшими мощностями.

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