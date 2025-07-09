Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана

Иван ДьяконовСреда, 9 июля 2025, 06:37
Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана
Фото: Getty Images

Руководитель французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернер заявил, что авиаудары Соединенных Штатов и Израиля существенно повредили ядерной программе Ирана, отбросив ее на много месяцев. В то же время разведка не располагает информацией о месте хранения запасов высокообогащенного урана.

Источник: Лернер в интервью телеканалу LCI, передает Reuters

Детали: По словам Лернера, удары нанесли серьезный ущерб всем этапам иранской ядерной программы – от обогащения урана до производства активной зоны и средств доставки, что фактически отбросило программу на много месяцев.

Реклама:

"Наша оценка на сегодняшний день заключается в том, что каждый из этих этапов подвергся очень серьезному воздействию, очень серьезному ущербу, и что ядерная программа, какой мы ее знали, была чрезвычайно задержана, вероятно, на много месяцев", – сообщил Лернер.

Несмотря на это, он признал, что данные разведки указывают на наличие скрытых запасов высокообогащенного урана. Однако пока неизвестно, где именно хранятся эти запасы.

"Сегодня у нас есть свидетельства (о том, где он находится), но мы не можем сказать с уверенностью, пока МАГАТЭ не возобновит свою работу. Это очень важно. У нас не будет возможности отследить его (запасы)", – подчеркнул Лернер.

РЕКЛАМА:

Лернер добавил, что существует вероятность продолжения Ираном своей ядерной программы, хотя и с меньшими мощностями.

Предыстория:

  • После ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
  • 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.
  • В то же время заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил, что Иран заранее эвакуировал все три ядерных объекта, которые были атакованы США.

Иранядерное оружиеразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
видеоЗеленский встретился с Папой Римским
Все новости...
Иран
Иран вызвал поверенного в делах Украины из-за заявлений официальных лиц
Иран требует от ООН признать Израиль и США виновными в 12-дневной войне – СМИ
Иранские чиновники удивлены "ограниченными" последствиями ударов США по ядерным объектам – СМИ
Последние новости
05:28
Келлог: Украине нужен новый "План Маршалла"
04:18
фотоВ Тернопольской области в ДТП погибли четыре человека
03:22
Трамп уклонился от ответа на вопрос о паузе в военной помощи Украине
02:34
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
02:08
ОбновленоПожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
01:50
Обновлено от 00:06В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
01:28
Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
00:30
Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека
23:58
Новости экономики 9 июля: масштабные обыски на таможнях, на АЭС могут остановиться ремонты
23:57
боксОн заслужил реванш: Усик – о втором бое с Дюбуа
Все новости...
Реклама:
Реклама: