На Киевщине после ночной атаки масштабно горит промышленное предприятие

В результате российской атаки в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на территории промышленного предприятия – огонь охватил 8000 кв. м.

Источник: ГСЧС Украины в Facebook, спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Дословно служба: "На Киевщине продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате ночной вражеской атаки. Загорелось на одном из предприятий, площадью 8000 кв.м".

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ФОТО гсчс

Детали: Спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан уточнила УП, что говорит промышленное предприятие по переработке деревянных паллетов в селе Требухов Броварского района.

фОТО гсчс

"Пожар уже локализовали. Продолжается ликвидация. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", – сказала Рубан.

ФОТО гсчс

ФОТО гсчс

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