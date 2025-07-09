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На Киевщине после ночной атаки масштабно горит промышленное предприятие

Ирина БалачукСреда, 9 июля 2025, 09:44
На Киевщине после ночной атаки масштабно горит промышленное предприятие
Фото ГСЧС

В результате российской атаки в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на территории промышленного предприятия – огонь охватил 8000 кв. м.

Источник: ГСЧС Украины в Facebook, спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Дословно служба: "На Киевщине продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате ночной вражеской атаки. Загорелось на одном из предприятий, площадью 8000 кв.м". 

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ФОТО гсчс

Детали: Спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан уточнила УП, что говорит промышленное предприятие по переработке деревянных паллетов в селе Требухов Броварского района. 

 
фОТО гсчс

"Пожар уже локализовали. Продолжается ликвидация. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", – сказала Рубан.

 
ФОТО гсчс
 
ФОТО гсчс

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Киевская областьбеспилотникипожар
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