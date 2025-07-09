На Киевщине после ночной атаки масштабно горит промышленное предприятие
Среда, 9 июля 2025, 09:44
В результате российской атаки в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на территории промышленного предприятия – огонь охватил 8000 кв. м.
Источник: ГСЧС Украины в Facebook, спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"
Дословно служба: "На Киевщине продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате ночной вражеской атаки. Загорелось на одном из предприятий, площадью 8000 кв.м".
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Детали: Спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан уточнила УП, что говорит промышленное предприятие по переработке деревянных паллетов в селе Требухов Броварского района.
"Пожар уже локализовали. Продолжается ликвидация. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", – сказала Рубан.
Предыстория:
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- Ночью 9 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину ударными беспилотниками. Во многих регионах, в частности в столице, работала противовоздушная оборона.
- Сообщалось, что в Броварском районе в результате атаки местная жительница получила ранения, ее госпитализировали.