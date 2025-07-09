В Кремле отреагировали на запись с угрозами Трампа "разбомбить Москву"

В Кремле усомнились в подлинности прошлогодней аудиозаписи, где президент США Дональд Трамп рассказывает, как во время своего первого срока угрожал российскому правителю РФ Владимиру Путину "разбомбить Москву".

Источник: спикер лидера Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters, "Европейская правда"

Прямая речь Пескова: "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, даже если бы хотел... Является ли это фейком или нет, мы тоже не знаем. В последнее время много фейковых новостей".

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Детали: Речь идет об аудиозаписи с прошлогодней встречи Трампа с донорами кампании, ныне обнародованной телеканалом CNN. В ней Трамп рассказывает, как при первой президентской каденции якобы пригрозил максимально жестким ответом лидерам РФ и Китая, если бы те решились на вторжение в Украину и на Тайвань.

"Путину я сказал: "Если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, что у меня нет выбора", - цитируют Трампа.

Предыстория:

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В последние дни президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля. В частности, Трамп накануне сказал, что Путин говорит "много глупостей".

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