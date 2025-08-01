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Трамп анонсировал очередной визит Виткоффа в Кремль

Иван ДьяконовПятница, 1 августа 2025, 01:54
Трамп анонсировал очередной визит Виткоффа в Кремль
Стив Виткофф. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетит Россию.

Источник: Трамп во время брифинга в Белом доме 31 июля

Детали: Во время выступления в Вашингтоне президент США подтвердил, что его спецпосланник отправится с дипломатической миссией в Москву сразу после завершения своего визита в Израиль.

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"Да, едет в Израиль. А потом он едет в Россию, верьте или нет", – сказал Трамп.

Что предшествовало:

  • The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что в четверг, 31 июля, Виткофф провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в его офисе в Иерусалиме. Как отмечается, целью его поездки стало обсуждение гуманитарной ситуации в регионе и участие в координации международной помощи для гражданского населения Газы.

Предыстория:

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  • 14 июля Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.
  • 31 июля Трамп пригрозил правителю России Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны в Украине.
  • В ответ на сокращение дедлайна заместитель российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил США войной.
  • В ответ на это американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал России связаться со странами, которые покупают российскую нефть и газ, поддерживая военную машину РФ, чтобы выяснить, разделяют ли они высокомерную позицию Кремля в отношении санкций.

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