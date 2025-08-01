Трамп анонсировал очередной визит Виткоффа в Кремль

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф посетит Россию.

Источник: Трамп во время брифинга в Белом доме 31 июля

Детали: Во время выступления в Вашингтоне президент США подтвердил, что его спецпосланник отправится с дипломатической миссией в Москву сразу после завершения своего визита в Израиль.

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"Да, едет в Израиль. А потом он едет в Россию, верьте или нет", – сказал Трамп.

Что предшествовало:

The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что в четверг, 31 июля, Виткофф провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в его офисе в Иерусалиме. Как отмечается, целью его поездки стало обсуждение гуманитарной ситуации в регионе и участие в координации международной помощи для гражданского населения Газы.

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