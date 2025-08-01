До 26 возросло число погибших в результате российского удара по Киеву, из них 3 ребенка

Число погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 26, из них 3 ребенка. Еще 159 человек получили ранения, из них – 16 детей.

Источник: Министерство внутренних дел

Дословно: "В течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет".

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Детали: В ведомстве отметили, что спасательная операция продолжается.

Предыстория: