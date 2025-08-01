До 26 возросло число погибших в результате российского удара по Киеву, из них 3 ребенка
Пятница, 1 августа 2025, 06:43
Число погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 26, из них 3 ребенка. Еще 159 человек получили ранения, из них – 16 детей.
Источник: Министерство внутренних дел
Дословно: "В течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет".
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Детали: В ведомстве отметили, что спасательная операция продолжается.
Предыстория:
- Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами.
- Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева.
- В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко. Он был воспитанником столичного клуба каратэ. Также известно, что среди жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.
- Кроме того, из-за удара беспилотниками по Святошинскому району Киева получили ранения журналистка hromadske Наталья Мазина и ее муж Дмитрий Мазин. Их квартира повреждена.