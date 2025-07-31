Из-за вражеской атаки в Киеве погибла патрульная полицейская

В числе жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.

Источник: глава Нацполиции Иван Выговский

Прямая речь: "Страна-террорист целенаправленно убивает мирное население, бьет по домам украинцев и беспощадно уносит жизни... К сожалению, во время ракетного удара в Святошинском районе Киева погибла наша коллега - патрульная полицейская Лилия Степанчук.

Реклама:

Лилия работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции... В ряды полиции присоединилась в 2017 году.

Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под руинами дома может находиться ее отец, в настоящее время продолжаются его поиски".

Напомним:

РЕКЛАМА: