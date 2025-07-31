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Из-за вражеской атаки в Киеве погибла патрульная полицейская

Алена МазуренкоЧетверг, 31 июля 2025, 20:15
Из-за вражеской атаки в Киеве погибла патрульная полицейская
Лилия Степанчук, фото: Иван Выговский

В числе жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.

Источник: глава Нацполиции Иван Выговский

Прямая речь: "Страна-террорист целенаправленно убивает мирное население, бьет по домам украинцев и беспощадно уносит жизни... К сожалению, во время ракетного удара в Святошинском районе Киева погибла наша коллега - патрульная полицейская Лилия Степанчук.

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Лилия работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции... В ряды полиции присоединилась в 2017 году.

Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под руинами дома может находиться ее отец, в настоящее время продолжаются его поиски".

Напомним: 

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  • 15 человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля, еще 145 человек пострадали.

Киевракетный удар
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