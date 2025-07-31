Из-за вражеской атаки в Киеве погибла патрульная полицейская
В числе жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.
Источник: глава Нацполиции Иван Выговский
Прямая речь: "Страна-террорист целенаправленно убивает мирное население, бьет по домам украинцев и беспощадно уносит жизни... К сожалению, во время ракетного удара в Святошинском районе Киева погибла наша коллега - патрульная полицейская Лилия Степанчук.
Лилия работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции... В ряды полиции присоединилась в 2017 году.
Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Под руинами дома может находиться ее отец, в настоящее время продолжаются его поиски".
Напомним:
- 15 человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля, еще 145 человек пострадали.