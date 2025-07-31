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Число жертв российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок – КГВА

Ирина БалачукЧетверг, 31 июля 2025, 07:48
Число жертв российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок – КГВА
Фото ГСЧС

Шесть человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "На данный момент службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 – в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шести лет".

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Детали: Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Предыстория:

  • Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 2 погибших и 52 раненых.
  • В столице после атаки перекрыли движение по ряду улиц.
  • Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева, 2 человека погибли, еще 52 пострадали, среди них 9 детей и 3 полицейских, которые ехали на вызов.

Киевракетный ударжертвыдети
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