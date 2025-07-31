Число жертв российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок – КГВА

Шесть человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "На данный момент службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 – в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шести лет".

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Детали: Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

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