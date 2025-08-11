Россияне оккупировали Затишок в Донецкой области – DeepState

Российские захватчики оккупировали село Затишок, что в Покровском районе Донецкой области, и продвинулись еще вблизи 4 населенных пунктов в этом регионе, сообщают аналитики DeepState.

Источник: DeepState в Telegram

Дословно аналитики: "Враг оккупировал Затишок, а также продвинулся вблизи Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и в Александро-Калиновом".

Справка: Село Затишок ранее называлось Суворово.