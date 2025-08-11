Азербайджан и Армения обнародовали полный текст мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп подписывает трехстороннюю совместную декларацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьеромом Армении Николом Пашиняном. 8 августа. Официальное фото Белого дома.

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали полный текст мирного соглашения, которое было подписано 8 августа 2025 года при посредничестве Соединенных Штатов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В соглашении стороны договорились признавать и уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.

Кроме того, страны подтверждают, что они не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таких претензий в будущем.

Также договорено о воздержании от применения силы или угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости.

Согласно тексту, Армения и Азербайджан будут воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

Также страны договорились об установлении дипломатических отношений.

Страны-подписанты не будут развертывать военные силы любой третьей стороны вдоль своей общей границы.

Армения и Азербайджан согласились обеспечить полное выполнение этого соглашения и создать двустороннюю комиссию для мониторинга его выполнения.

В течение одного месяца после вступления в силу настоящего соглашения стороны должны отозвать любые межгосударственные претензии, жалобы, апелляции, производства и споры, поданные в любой правовой форум, касающиеся вопросов, существовавших между сторонами до подписания соглашения.

Соглашение вступает в силу с момента обмена сообщениями о завершении внутренних процедур, предусмотренных национальным законодательством стран-подписантов.

Предыстория:

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

