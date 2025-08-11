Каллас: В ЕС работают над новыми санкциями против России

Государства Европейского Союза работают над новыми санкциями против России и дополнительной поддержкой украинского войска, хотя и поддерживают мирные переговоры под эгидой Соединенных Штатов.

Источник: об этом, как передает "Европейская правда", после завершения украинского блока дискуссий во время внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 июля, написала в соцсети Х (Twitter) высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас

Детали: "Министры иностранных дел ЕС сегодня выразили поддержку шагам США, направленным на достижение справедливого мира," – написала Каллас.

Реклама:

Она проинформировала, что "одновременно мы работаем над новыми санкциями против России, дополнительной военной поддержкой Украины и усилением помощи для нужд бюджета Украины и процесса ее вступления в ЕС".

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию – вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе", – подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, в выходные Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России во время обсуждения мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, отступать от этого никто не будет и не сможет".

РЕКЛАМА:

Вице-президент США Джей Ди Венс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут удовлетворены тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

На 13 августа планируются масштабные онлайн переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.