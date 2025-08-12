На Покровском и Новопавловском направлениях ВСУ отразили более 70 атак россиян – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений, на Покровском и Новопавловском направлениях защитники отразили 72 атаки врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боевых столкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемые авиационные бомбы и осуществил 298 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 – из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Волчанска, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашевка, Купянск, Загризово, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголового, Ямполя.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Выемки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Владимировка, Новоекономичное, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Звирове, Горихове, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Зеленый Гай, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.