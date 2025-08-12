Все разделы
Чешский министр провел встречу с владельцем "Украинской правды" на фоне слухов о санкциях

Сергей Сидоренко, Мария ЕмецВторник, 12 августа 2025, 16:44
Чешский министр провел встречу с владельцем Украинской правды на фоне слухов о санкциях
фото из соцсети Х Липавского

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский встретился с чешским предпринимателем и инвестором Томашем Фиалой, который, среди прочего, является основателем инвестиционной компании Dragon Capital и владельцем интернет-группы "Украинская правда".

Источник: Липавский в своем аккаунте в соцсети X, "Европейская правда"

Детали: Министр отметил, что во время зарубежных визитов старается выразить поддержку успешным чехам за рубежом.

"В Украине один из них – Томаш Фиала, успешный бизнесмен и инвестор. Спасибо за интересную встречу и взгляды на текущую ситуацию", – отметил Ян Липавский.

Многочисленные дипломатические источники "Европейской правды" утверждают, что до атаки на антикоррупционные институты в Офисе президента рассматривали возможность ввести санкции против Фиалы, чтобы таким образом повлиять на интернет-группу "Украинская правда", владельцем которой он является. Тогда, в том числе благодаря влиянию западных партнеров, удалось предотвратить этот шаг.

Читайте колонку Яна Липавского, которую он опубликовал на фоне визита в Украину на этой неделе: "Наша поддержка велика, но не безгранична". Чешский министр о пути Украины и границах Европы,

а также: Европа без вариантов. Почему Зеленский вернулся к антикоррупции и что будет с движением в ЕС.

ЧехияСМИ
