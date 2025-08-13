Самая тяжелая ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

Карта боевых действий на Покровском направлении. Карта из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений, большинство из них на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 5 120 обстрелов, из них 64 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 166 дронов-камикадзе".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений. Россияне нанесли 17 авиационных ударов, сбросили 28 управляемых бомб, осуществили 281 обстрел, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток оккупанты осуществили 3 наступательные действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 8 атак россиян в направлениях Кондрашевки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 23 раза – пытались продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандриголового и Серебрянки.

На Северском направлении украинские воины отбили 8 атак россиян, которые пытались продвинуться в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировали 3 боестолкновения в районах Александро-Шультиного и Ступочек.

На Торецком направлении россияне осуществили 6 атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попового Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодезов, Никаноровки, Котлиного, Нового Шахового, Новоэкономичного, Зверового, Удачного, Лисовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодязя, Родинского и Променя.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 атак оккупантов в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Зирки, Вольного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцового.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники успешно остановили 2 вражеские атаки в направлении Полтавки.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали украинские позиции в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне провели 6 наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Голая Пристань. Сообщается, что все вражеские атаки удалось отбить.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено.

Также Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, 1 артиллерийское средство, 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 1 средство противовоздушной обороны российских захватчиков.