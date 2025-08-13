Найважча ситуація на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

Карта бойових дій на Покровському напрямку. Карта з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 серпня в Facebook

Дослівно Генштаб: "Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Росіяни завдали 17 авіаційних ударів, скинули 28 керованих бомб, здійснили 281 обстріл, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби окупанти здійснили 3 наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 8 атак росіян у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку загарбники атакували 23 рази – намагалися просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 8 атак росіян, які намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксували 3 боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 6 атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак окупантів в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники успішно зупинили 2 ворожі атаки в напрямку Полтавки.

На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази атакували українські позиції у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни провели 6 наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань. Повідомляється, що усі ворожі атаки вдалося відбити.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

Також Генштаб повідомляє, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, 1 артилерійський засіб, 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами та 1 засіб протиповітряної оборони російських загарбників.