Макрон: гарантий безопасности от НАТО для Украины не будет, но США готовы быть их частью

По результатам видеоразговора европейских лидеров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 13 августа, тот заверил, что США готовы присоединиться к укреплению безопасности в Европе после установления мира в Украине, в то время как НАТО не будет вовлечено в этот процесс.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова президента Франции Эмманюэля Макрона во время подхода к СМИ во французском Брегансоне по завершении переговоров

Детали: Трамп заверил европейских лидеров в том, что после установления мира в Украине США присоединятся к укреплению безопасности в Европе, а НАТО – нет.

"Он (Трамп – ред.) сказал некоторые вещи, которые очень важны для меня. То, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности – мы знаем, что это является особенно сильным требованием российской стороны. Но Соединенные Штаты, и все союзники, которые были готовы, должны быть частью этого", – заявил Макрон.

Он рассказал, что Трамп говорил о "связи, которая должна существовать между любой территориальной уступкой и гарантиями безопасности, которые будут предоставлены Украине".

"Как вы знаете, это позиция, которую мы отстаивали и за которую мы боролись в течение последних нескольких месяцев, и которая даже привела к существованию и планированию нашей коалиции желающих. Что ж, президент Трамп четко высказался именно в этих терминах", – подчеркнул французский глава.

"Думаю, что это очень важное разъяснение, которое мы получили сегодня", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон после масштабных переговоров с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США заявил, что территориальные вопросы "не будут предметом переговоров" ни с кем, кроме президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя переговоры, рассказал, какие именно позиции донесли в разговоре с Трампом. В частности, обсуждалось то, что "Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия соприкосновения".

"Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – сказал тогда он.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что во время переговоров в различных форматах обсуждался вопрос потенциальной встречи лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа. Трамп предложил ему, что после встречи на Аляске у них "будет контакт".